США согласились на продажу Польше оружия на $10 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет и пусковых установок на общую сумму в 10 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны США.

В запросе Польши речь шла о приобретении 18 пусковых установок M142 для HIMARS; 468 комплектов модулей зарядки пусковых установок HIMARS; 45 армейских тактических ракетных систем ATACMS; и в целом 1514 пусковых установок для РСЗО GMLRS различной модификации.

Также польская сторона просила США об учебно-тренировочных ракетах, вспомогательном оборудовании, средствах связи, запасных и ремонтных частях и другом сопутствующем оборудовании, а еще о подготовке военных и инженерно-технических и логистических услугах правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что продажа не изменит "основной военный баланс" в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.