В Польшу прибыли первые американские танки "Абрамс"

Польша получила первую партию американских танков Абрамс".

"Границу Польши пересекли первые семь танков "Абрамс". В течение нескольких дней прибудут очередные", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Польское радио.

По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, "в начале августа на них начнется обучение польских экипажей".

Танки поначалу направят в центр обучения сухопутных сил в Познани, а сами тренировки будут проходить на полигоне в Бедруско к северу от Познани.

В апреле Варшава подписала с США контракт на поставку 250 танков "Абрамс", поставки рассчитаны на 2025-26 гг. В этом году армия Польши должна получить 28 танков для обучения экипажей.