Лукашенко: «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко утверждает, что наемники ЧВК «Вагнер» не будут охранять тактическое ядерное оружие, часть которого уже якобы завезена в Беларусь.

"Поляки и прочие считают, что, я попросил, чтобы дали мне из СМИ, "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - заявил Лукашенко.

"Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - признал он. - "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами".

Лукашенко также опроверг информацию о начале строительства лагерей для размещения наемников «Вагнера».

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет.

Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода - по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну ради бога", - продолжил он.

Вместе с тем, он сообщил, что предложил «Вагнеру» одну из заброшенных военных частей: «Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься".

Он также утверждает, что Пригожин не заслан Кремлем для провокаций из Беларуси перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

"Значит, он (Пригожин) у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе? Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай - они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости", - заявил Лукашенко.