Президент Экваториальной Гвинеи поостыл к Беларуси

Официальный визит Президента Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианга Нгемы Мбасого в Беларусь переносится на более поздние сроки, сообщил МИД Беларуси.

"Повестка переговоров глав государств полностью подготовлена. Рассчитываем, что взаимоприемлемые даты будут вскоре согласованы и визит состоится в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь МИД.

Визит в Минск лидера очередной африканской страны с большим дефицитом демократии планировался на 25-26 июня, но был в итоге отменен то ли из-за марша Пригожина, то ли по причине вовлеченности Лукашенко в переговорный процесс.