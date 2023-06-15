Последнее обновление: 15.06.2023 13:21

Лукашенко: В ООН заправляют западные воротилы, пока заправляют

Лукашенко назвал ООН дипломатическим казино, в котором заправляют западные воротилы.

"Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны", - заявил Лукашенко, принимая верительные грамоты от зарубежных дипломатов.

"ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы», - подчеркнул он.

«Пока заправляют», - добавил Лукашенко.

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