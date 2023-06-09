Лукашенко осознал, что санкции - это надолго

Беларуси и России следует рассчитывать только на себя и не надеяться на скорую отмену санкций, с таким выводом сегодня выступил Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.

"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя", - обреченно сказал Лукашенко.

"Мы потихоньку отстроим наши отношения… И если мы выработаем такой план действий, наши партнеры, уверен, обязательно подключатся - Казахстан, да и в рамках ЕАЭС, Узбекистан. Создадим привлекательные здесь условия, и я уверен, что наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче", - добавил он. – «Надо специалистам, правительствам поработать. Я думаю, нам это под силу"…