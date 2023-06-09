МИД Израиля осудил назначение Гигина директором Нацбиблиотеки РБ

МИД Израиля осудил назначение Вадима Гигина директором Национальной библиотеки Беларуси, следует из сообщения пресс-секретаря МИД Лиора Хаята.

"В свете его антисемитских заявлений и отрицания Холокоста по разным поводам в прошлом, в отчете об оценке антисемитизма Министерства по делам диаспоры за 2021 год Вадим Гигин упоминается как человек, который способствовал исключению еврейской памяти, которая является неотъемлемой частью памяти о Холокосте", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "оснований для назначения такого лица на должность директора Национальной библиотеки Беларуси нет".

Ведущие израильские СМИ факт назначения "антисемита и отрицателя Холокоста" Гигина назвали "крайне странным и непонятным".