Украинские депутаты организовали первый разговор Тихановской и полка Калиновского

Депутатское объединение "За демократическую Беларусь!" в Верховной Раде Украины организовало публичный разговор Светланы Тихановской и представителей полка имени Кастуся Калиновского, который воюет в составе Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Богдан Яременко, передают украинские медиа.

Яременко не привел подробностей дискуссии, но подчеркнул, что речь идет о первом публичном разговоре Тихановской и представителей полка Калиновского.

Военные в свою очередь коротко прокомментировали, что донесли до Тихановской свою позицию: "Беларусь можно освободить только силовым путем!".

Как известно, Украина не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, которой сейчас правит Лукашенко, и не признает Тихановскую как легитимного представителя Беларуси. В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним. Но пока Киев официально не ответил на это предложение.