Последнее обновление: 31.05.2023 13:13

Доллар растет на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 31 мая 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,1% до 2,9255 рубля при объеме торгов $2,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,03 копейки или 0,01%, до 3,6485 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 43 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,62 копейки или 0,15 до 4,1480 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.

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