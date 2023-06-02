Доллар снижается на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,24 копейки, или на 0,08%, до 2,9226 рубля при текущем объёме $1,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,12 копейки, или на 0,03%, до 3,6426 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 79 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,7 копейки, или на 0,17%, до 4,1469 рубля за 10 юаней при текущем объёме 3,5 млн. юаней.