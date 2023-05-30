Последнее обновление: 30.05.2023 15:43

Доллар и евро растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 мая 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,17 копейки или 0,4% до 2,9269 рубля при объеме торгов $3,6млн.

Курс евро растет на 0,5 копейки или 0,16% до 3,1550 рубля при объеме торгов 0,3 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,66 копейки или 0,18%, до 3,6519 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 308,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,35 копейки или 0,33 до 4,1440 рубля за 10 юаней при объеме торгов 32,1 млн. юаней.

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