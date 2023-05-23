Лукашенко допускает массовые увольнения врачей: Я ни перед чем не остановлюсь

Лукашенко заявил, что любой ценой наведет порядок в здравоохранении, включая массовые увольнения сотрудников сферы здравоохранения.

"Вы знаете, я отдаю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю и кто меня услышит. Это же белая кость - врачи. Разве их можно критиковать? Нет! Ну так запомните: я ни перед чем не остановлюсь и порядок здесь будет наведен! Даже если половина из вас уйдет. Но я буду знать, с кем я буду работать. Обнаглели до крайней степени. Бегают вокруг начальников от районного звена до Президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все? Опуститесь на землю! От нас, в этом зале сидящих, зависит вообще все в стране", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

"Куда смотрят губернаторы? Ведь это их прежде всего сфера ответственности - культура, спорт, образование, здравоохранение. Больницы и школы у вас же. Куда смотрят начальники управлений здравоохранения? И вообще, зачем они вам при такой работе? Руководители центров гигиены, председатели райисполкомов… Правительство, Минздрав знают об этих проблемах или нет? А вот знать и контролировать вы должны", - продолжил он.

"С лекарствами полный бардак. Кто хочет - тот берет, кто хочет - тот несет, куда захочет - туда и несет", - также заявил Лукашенко.

Он считает, что вопросу расширения линейки производимых в Беларуси лекарств не уделяется достаточного внимания: "Во время Жарко доложили: больше 50% начали производить собственных препаратов. И остановились, лежим и не шевелимся".

"Еще одно открытие для меня - недостаточный уровень подготовки и профессионализма врачей. Как-то это не согласуется с востребованностью наших специалистов не только в России, но и в Европе. Выработать нужно систему спроса с ректоров вузов. Они у нас неприкосновенные", - заявил Лукашенко.

Он посетовал на доклады, согласно которым в последние годы ведется интенсивное обучение врачей райзвена высоким технологиям.

"Кому вы очки втираете? Какие высокие технологии они освоили? Мы же когда-то полтора десятка лет тому назад на моем уровне утвердили все манипуляции, которые мы должны производить. Начиная от ФАПа, участковой больницы до РНПЦ. Мы же определились", - напомнил Александр Лукашенко, добавив, что в районных больницах перечень выполняемых манипуляций в основном остается прежним.

"Следите за людьми, помогайте им. Особо тяжелобольных - мы же договорились, создали межрайонные центры и практически закончили их оснащение. И если, к примеру, в Шкловской больнице не могут порядок навести, то в 30 километрах Могилев. Мы же об этом договорились, создали систему. Почему она не работает?" – возмутился он, потребовав доложить, что не так в вопросах квалификации и подготовки медиков, в чем причины, где недорабатывают медицинские университеты.

"Разве не должны РНПЦ, областные больницы оказывать этим специалистам методическую помощь, обучать и контролировать их? В том числе своевременно подключаться к лечению тяжелых больных. Не надо их тащить кучей в БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования) на повышение квалификации. Везите в РНПЦ. И заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. Чтобы они видели, как это делается. И проделали эти сложные операции, манипуляции, научились тому, что умеем мы наверху. У нас абсолютный разрыв вот этих верхних научно-практических центров со средним и нижним звеном", - констатировал Лукашенко.

Он напомнил об обязательной отработке медиков, которые обучались в вузах по целевому набору.

"Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей. Разберитесь с целевиками. Разберитесь, кого вы туда набираете", - потребовал Лукашенко. - "И никаких отговорок после того, как отучился. Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет, а у нас все вольница"…

Он отметил, что если по итогам совещания будет сделан вывод, что по тем или иным направлениям не все хорошо, то виноват в этом не только нынешний министр Дмитрий Пиневич:

"Но спросим и с Караника (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, ранее занимавший пост руководителя Минздрава), который рекомендовал его, и всю ту группу, которая сегодня в Министерстве здравоохранения работает. И который клялся мне. Я не забыл"…