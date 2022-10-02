Минздрав РБ возобновил лицензии двух медицинских центров

Коллегия Минздрава РБ В связи возобновила действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Медицинский центр «Нордин» и ООО «Три Дантиста Плюс», сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, лицензии этих двух медцентров были приостановлены «за грубые нарушения законодательства о лицензировании, законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Одновременно, Минздрав РБ принял решение о приостановке действия лицензии ОДО «Элитон плюс» с 14 октября 2022 года.

Ведомство указывает, что в ходе проверки в этом центре были выявлены «нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил», «отсутствие договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» и т.д.