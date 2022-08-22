Минздрав РБ обновил перечень психических заболеваний, препятствующих работе с госсекретами

Минздрав Беларуси актуализировал перечень заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами.
Согласно постановлению ведомства № 82 от 9 августа 2022 года, в перечень включены:
органические, включая симптоматические, психические расстройства;
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени;
обсессивно-компульсивное расстройство;
диссоциативное (конверсионное) расстройство;
расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;
умственная отсталость;
эпилепсия.