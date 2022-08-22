Минздрав РБ обновил перечень психических заболеваний, препятствующих работе с госсекретами

Минздрав Беларуси актуализировал перечень заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами.

Согласно постановлению ведомства № 82 от 9 августа 2022 года, в перечень включены:

органические, включая симптоматические, психические расстройства;

психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени;

обсессивно-компульсивное расстройство;

диссоциативное (конверсионное) расстройство;

расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;

умственная отсталость;

эпилепсия.