Минздрав Беларуси с 16 мая закрывает два известных частных медцентра

Минздрав Беларуси приостановил с 16 мая действие лицензий на оказание медицинских услуг ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ», сообщила пресс-служба ведомства.

«Решение было принято на заседании Лечебно-контрольного совета Минздрава 4 мая 2022 г. Были рассмотрены вопросы нарушений соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях. Данные нарушения по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», - говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что на центр «Клиника А1» в 2022 году поступило три обращения от граждан по вопросам качества и организации медпомощи.

Комиссией Минздрава выявлены грубые нарушения законодательства: использование медоборудования без договора на их техническое обслуживание и ремонт; отсутствие санитарного паспорта на лазерную систему; множественные нарушения законодательства о сан-эпид благополучии, в связи с чем Центром гигиены и эпидемиологии с 11 апреля была приостановлена деятельность до устранения выявленных нарушений; нарушения при оказании медуслуг пациентам; некачественное ведение меддокументов; отсутствие получения согласий пациентов на проведение вмешательств; нарушения порядка проведения медицинских осмотров в части: оформления дневниковых записей, установления клинико-функционального диагноза; нарушения клинических протоколов диагностики и лечения пациентов.

В центре «ЛОДЕ» межведомственной комиссией, созданной КГК, с привлечением сотрудников Минздрава была проведена внеплановая проверка центрального офиса и его филиалов в Бресте и Гродно.

В ходе проверки был выявлен ряд фактов грубого нарушения законодательства: осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии; нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения; наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности; нарушения порядка организации оказания неотложной помощи (в том числе отсутствие укладки по анафилаксии в прививочном кабинете для детей), отсутствие необходимых лекарственных средств в укладках для экстренной помощи, в некоторых филиалах, отсутствие алгоритмов действий оказания медпомощи пациентам в критических состояниях, отсутствие адаптированных алгоритмов медпомощи детям; грубые нарушения проведения экспертизы временной нетрудоспособности (выявлено 89 случаев необоснованной выдачи и продления листков нетрудоспособности); нарушения в организации проведения медпомощи детскому населению; многочисленные нарушения законодательства в области сан-эпид благополучия населения (нарушения в дезинфекции медоборудования и изделий медназначения, нарушения при проведении стерилизации).