Выпускникам медунивера увеличат отработку по распределению до 10 лет

Лукашенко сегодня поручил министру здравоохранения РБ подготовить предложение об увеличении для выпускников медицинских вузов срока отработки по распределению до 10 лет.

"Ты мне должен внести в новом году предложение», - обратился Лукашенко к министру Дмитрию Пиневичу.

«Пришел в университет учиться - пришел, закончил. Мы тебя готовили - отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i", - поставил задачу Лукашенко.

Реакция пенсионера последовала после того, как Пиневич обмолвился о том, что в стране не хватает анестезиологов- реаниматологов.