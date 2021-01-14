Лукашенко разрешил бесплатно лечить тунеядцев?

Белорусские власти затеяли модернизацию законодательства в сфере здравоохранения, что, как правило, не сулит ничего хорошего большей части населения страны.

Но на совещании по этому вопросу прозвучала куда более интересная новость. В частности, Лукашенко заявил, что теперь право на бесплатное лечение не будет обусловлено социальным статусом гражданина. А значит, право на бесплатную медицинскую помощь снова получат те, кого государство считает тунеядцами.

"В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, у врача - средства индивидуальной защиты. А пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается", - сказал Лукашенко.

Впрочем, вербальные обещания даже в исполнении пенсионера далеко не всегда реализуются на практике. Посмотрим, как будет в этот раз.

Сегодня на рассмотрение вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению, отметил глава государства. "С одной стороны, они комплексно не пересматривались уже около 10 лет. За это время произошло много изменений в медицине, науке, общественном развитии. И, наверное, пора актуализировать эти законы. С другой стороны, когда начиналась эта работа, никто не мог предугадать, что разразится нынешняя болезнь. Она не только внесла серьезные коррективы в наши планы, но и показала, что отечественное здравоохранение в целом готово адекватно реагировать на новые вызовы", - заявил Александр Лукашенко.

«…как бы ни менялись нормы, надо помнить: в центре усилий медиков всегда остается человек. Спасти его, сохранить, улучшить здоровье - вот первоочередные наши задачи. Неизменный приоритет здравоохранения - обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь населению», - добавил он.

Что касается главного вопроса совещания, модернизацию законодательства в здравоохранении Лукашенко объяснил так:

«С одной стороны, они (ред. - законы) комплексно не пересматривались уже около 10 лет. За это время произошло много изменений в медицине, науке, общественном развитии. И, наверное, пора актуализировать эти законы. С другой стороны, когда начиналась эта работа, никто не мог предугадать, что разразится нынешняя болезнь. Она не только внесла серьезные коррективы в наши планы, но и показала, что отечественное здравоохранение в целом готово адекватно реагировать на новые вызовы", - сказал Лукашенко.