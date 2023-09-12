Минздрав Беларуси утвердил порядок проведения диспансеризации населения

В Беларуси с 1 января 2024 г. изменится порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения.

Соответствующая инструкция утверждена постановлением Министерства здравоохранения от 30 августа 2023 г. № 125.

Проведение диспансеризации направлено на «проведение медицинской профилактики; пропаганду здорового образа жизни; воспитание ответственности граждан за свое здоровье; выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях», говорится в официальном комментарии.

Определены следующие группы диспансерного наблюдения, в которых проводится диспансеризация: взрослое население – с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше; детское население – до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Согласно документу диспансеризация будет проводиться в течение одного рабочего дня для лиц в возрасте от 18 до 40 лет (один раз в три года); достигших возраста 40 лет (один раз в год).

В течение двух рабочих дней один раз в год диспансеризацию будут проходить пенсионеры и лица, которым до пенсии осталось не более пяти лет.

Диспансеризацию взрослого населения будут проводить медработники в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке; детского населения – врач-педиатр участковый или врач общей практики, обслуживающий детское население в амбулаторно-поликлинических организациях и (или) иных организациях здравоохранения.

Для проведения диспансеризации могут использоваться выездные формы работы, в том числе с применением передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе диспансеризации медработниками анализируются медицинские документы пациента; проводится анкетирование пациентов с оформлением анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний; проводится оценка факторов риска развития неинфекционных заболеваний; проводится медицинский осмотр пациента и принимается решение о проведении дополнительной диагностики; оформляется карта учета проведения диспансеризации взрослого или карта учета проведения диспансеризации ребенка; консультируются пациенты по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье; осуществляются иные функции, связанные с проведением диспансеризации.

Согласно Инструкции при проведении диспансеризации взрослого и детского населения учитываются результаты медицинских осмотров, проведенных врачами-специалистами, медицинских вмешательств, выполненных в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация. Диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения.