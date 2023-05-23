Лукашенко грозится сорвать шкуру с губернаторов за сельскую медицину

Лукашенко пообещал сорвать шкуру с губернаторов, если последние не наведут порядок в медицине на селе.

«Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!" – заявил Лукашенко на совещании в Минске.

Он потребовал от ответственных лиц усилить качество и доступность медицинской помощи на селе.

В январе в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения, которой было поручено до 31 марта представить первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

"На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов. Вы не думайте, что я поручил этой группе - и все. У нас есть железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением законов в Беларуси осуществляет контроль прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган - не только от власти, но и от народа - Комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении. И доложили", - заявил пенсионер.

По его словам, реагируя на это, правительство прислало ему отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера: "Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают. Это характерно становится для правительства по всем практически направлениям. Отписки мне не нужны. Это касается правительства и губернаторов, центральных органов власти".

"И вы знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило? То, что до сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах: стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети!" – поделился ощущениями Лукашенко.