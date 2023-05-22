Литва стала чаще отказывать россиянам и белорусам в виде на жительство

В этом году 309 белорусов и 38 россиян не получили вид на жительство в Литве из-за угрозы национальной безопасности.

Об этом в интервью Delfi рассказала глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

"Были и такие, которым вид на жительство не выдали по другим причинам, но большая часть иностранцев все же не получила его из-за угрозы безопасности", – отметила она.

Гудзинскайте сказала, что в это число входят и те белорусы и россияне, которые давно живут в Литве и должны были продлить вид на жительство.

Она добавила, что ранее количество отказов в виде на жительство из-за угрозы нацбезопасности было меньше.

"Надо иметь в виду, что раньше не было войны, не было и усиленной проверки. Сейчас ситуация изменилась, угроза увеличилась, поэтому и оценка угроз усилилась", – сказала Гудзинскайте

По словам главы департамента, несмотря на то, что позиция Литвы относительно войны недвусмысленна и хорошо известна, ежемесячно несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.

Гудзинскайте сказала, что часть людей, которые получили отказ в виде на жительство, обращаются в суд.

"К сожалению, иногда суды эту информацию оценивают иначе и считают, что поддержка войны не является угрозой государству. Конечно, меня как гражданку это огорчает, но решение судов надо уважать", – добавила она.