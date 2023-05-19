Беларусь собирается отменить визовый режим с Никарагуа

Беларусь и Никарагуа готовятся к взаимной отмене визового режима. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Беларусь и Никарагуа намерены развивать двустороннюю договорно-правовую базу. Как пояснил Сергей Алейник, страны сейчас работают над проектами нескольких документов. В их числе соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, поощрении и взаимной защите инвестиций, создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об отмене визового режима.

"Мы очень близки к завершению работы над этими документами и договорились с министром максимально ускорить эту работу для того, чтобы подписать их в самое ближайшее время", - заявил Алейник, которого цитирует БелТА.