Суд во Франции оставил в силе приговор экс-президенту Саркози по делу о торговле влиянием

Апелляционный суд Парижа в среду, 17 мая, оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Об этом сообщает Le Figaro.

Саркози был признан виновным за коррупцию и злоупотребление влиянием по делу о прослушивании телефонных разговоров, что является беспрецедентным наказанием для бывшего президента, отмечает издание.

Политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.

Саркози подозревается в попытке получить секретную информацию от бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера в начале 2014 года через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. В обмен на информацию Азиберу якобы пообещали дать "желанную должность" в Монако.

По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако. Сам он утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушке телефонов.

Обвинение отвергло один из аргументов защиты о том, что разговоры между адвокатом и его подзащитным (Саркози) являются предметом профессиональной тайны.

В сентябре 2021 года бывшего президента Франции также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.