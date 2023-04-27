ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию

Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

Соответствующая резолюция под названием "Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных" была принята на пленарном заседании в четверг.

Резолюция принята с поправкой, внесенной членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексеем Гончаренко, согласно которой Александр Лукашенко признан причастным к геноциду украинцев.

«Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины принята. Это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде», — заявил Гончаренко.

"Ассамблея подчеркивает, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии с пунктом (е) статьи 2 Конвенции о геноциде 1948 года, что совпадает с задокументированными доказательствами депортации и насильственного перемещения украинских детей в Российскую Федерацию или на территории, временно находящиеся под российской оккупацией", – говорится в резолюции.

В документе отмечается, что практика незаконного вывоза украинцев в Российскую Федерацию с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей началась еще до начала полномасштабной агрессии РФ в форме депортации воспитанников детских домов и детей с инвалидностью из специализированных учреждений.

ПАСЕ призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.

"Ассамблея также поддерживает необходимость тщательной фиксации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, как это предусмотрено Римским статутом и Конвенцией о геноциде. Ассамблея поддерживает расследование и привлечение к ответственности за государственную политику насильственного перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией, а также потенциальные действия Украины в Международном уголовном суде и Международном суде ООН", – говорится в документе.