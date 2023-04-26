Белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтральности

Несколько теннисистов из России и Беларуси уже подписали декларацию о нейтральности для участия в Уимблдонском турнире этим летом, сообщили организаторы турнира.

В конце марта был снят запрет для российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире этого года в случае, если они подпишут декларацию о нейтральности. В прошлом году Уимблдон стал единственным турниром серии "Большого шлема", не допустившим их на свои корты из-за российской агрессии в Украине.

“Мы прислушались к прошлогодним откликам спортсменов. Они хотели иметь право на выбор и возможность подписать декларацию. Мы долгое время общались с этими игроками, чтобы они полностью осознавали, на что они подписываются. На данный момент несколько игроков находятся в процессе подписания [декларации] или уже ее подписали”, - сказала Салли Болтон, исполнительный директор английского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), передает BBC.

В декларации о нейтральности, в частности, говорится, что спортсмены не должны делать заявлений в поддержку режимов своих стран и не должны получать финансовые средства от их правительств или тесно связанного с ним бизнеса. На территории турнира также будут запрещены флаги и другие государственные символы России и Беларуси.

Салли Болтон выразила надежду, что украинские спортсмены с пониманием относятся к позиции организаторов турнира.

“Они уже год соревновались со спортсменами из России и Беларуси. Они поняли, в какой мы ситуации. Они с пониманием отнеслись к нашему решению. Они выразили признательность за то, что мы с ними разговаривали об этом”, - сказала Болтон.

При этом недавно в интервью BBC Sport украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что российские и белорусские спортсмены должны быть отстранены от участия в турнирах до тех пор, пока в Украине не перестанут гибнуть безвинные люди.

Организаторы Уимблдона во вторник также объявили, что украинским спортсменам и зрителям на время турнира будет оказана многосторонняя поддержка.

В частности, на весь период матчей, квалификационных и основных, теннисистам бесплатно предоставят по две гостиничные комнаты на игрока. Кроме того, тысяча украинских беженцев бесплатно получат билеты на турнир, а от стоимости каждого проданного билета на него один фунт стерлингов пойдет в благотворительный фонд на поддержку Украины.