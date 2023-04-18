Власти РБ проводят очередные учения в Гродненской области

Минобороны РБ сообщило о проведении с 18 по 21 апреля в Новогрудском и Кореличском районах Гродненской области командно-штабных учений с силами территориальной обороны.

«…будут отработаны вопросы охраны объектов жизнеобеспечения населения и поддержания военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями», - говорится в сообщении веджомства.

В учениях примет участие «сформированный в Кошелевском сельском совете Новогрудского района отряд народного ополчения».