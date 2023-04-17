В Беларуси в призывные комиссии вызовут до 40 тыс. человек

Минобороны Беларуси в ходе весеннего призыва в апреле-мае планируется направить на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РБ около десяти тысяч человек.

«С 26 апреля 2023 г. начнется отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности. В первый день в войска будет направлено около 1 000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного Учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры», - сообщило ведомство.

«Вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежит около 40 тысяч молодых людей», - сказано в сообщении.

Одновременно, ведомство обещает осуществлять «увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы».