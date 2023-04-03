Лукашенко потребовал проверить боевую готовность ВС РБ

В Беларуси по поручению Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщило Минобороны РБ.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки. Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совета Безопасности РБ», - говорится в сообщении.

«Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению. Проверка будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности», - уточнил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Также сообщается, что с 4 по 5 апреля в одной из воинских частей сил спецопераций пройдет командно-штабная тренировка с целью «совершенствования знаний и умений должностных лиц в вопросах планирования и применения подразделений в ходе выполнения задач по предназначению».