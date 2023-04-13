Международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке.

«Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - сказал глава правительства Украины.

"Восстановление начинаем уже сейчас. В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд. Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления", - отметил он.

Также Денис Шмыгаль поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ и другие страны G7, а также всех международных партнеров, которые сегодня помогают выстоять Украине и начать восстановление.