Всемирный банк выделяет Украине новый пакет помощи для зарплат и пенсий

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации".

В частности, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины на 489 млн долларов: займы 350 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, 80 млн долларов гарантий от Нидерландов и 50 млн долларов - от Швеции.

"Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности, платить заработную плату работникам больниц, пенсии пожилым и социальные выплаты для уязвимых слоев населения", - сообщили во Всемирном банке.

Также Украина получит грантовое финансирование на 134 млн долларов: 100 млн долларов от Великобритании, 22 млн долларов от Дании и еще 12 млн - от Латвии, Литвы, Исландии, передает УНИАН.

Кроме того, Япония предоставит для пакета поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.

Всемирный банк готовит еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, который должны предоставить уже в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.