Последнее обновление: 01.12.2023 13:22

Всемирный банк запустил новый проект на $1,2 млрд для Украины

Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, который финансируется за счет займа на $1,2 млрд и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения РФ в Украину, сообщили во Всемирном банке.

Проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" был утвержден 30 ноября и "финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), который поддерживается правительством Японии".

«Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших для них потребностей. Он усилит способность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева своих домов», - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

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