Посол Китая в ЕС назвал "безграничную дружбу" Пекина и Москвы простой риторикой

Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун заявил, что в мире неверно истолковали отношения его страны с Россией, и назвал термин "безграничная дружба" Пекина и Москвы простой риторикой.

Как пишет The New York Times, посол Фу преуменьшил значение заявления России и Китая о "безграничной дружбе", которое Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фу заявил, что Китай не был на стороне России в войне и что некоторые люди "намеренно неверно интерпретируют его позицию, из-за существования так называемой "безграничной" дружбы".

"Безграничная" — это не что иное, как риторика", – подчеркнул Фу.

Посол Фу заявил, что Китай не оказывал России военной помощи и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

"Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе": – добавил китайский дипломат.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что воспринял заявления России о войне как об оборонительной против вторжения НАТО. А также потому, что его правительство считает, будто "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.