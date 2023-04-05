Президент Литвы оценит ограничения для граждан РФ и Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа проанализирует, предусматривает ли принятый во вторник Сеймом закон об ограничительных мерах для граждан России и Беларуси равные условия для обеих стран-агрессоров. Об этом заявил советник главы государства Ридас Ясюленис.

"Президент проанализирует принятый Сеймом закон именно с точки зрения того, насколько он разделяет граждан России и Беларуси и их права", - сказал Р. Ясюленис.

Советник президента также отметил, что глава страны придерживается позиции, согласно которой и Россия, и Беларусь являются агрессорами, и поэтому к ним должны применяться одинаковые условия, сообщает портал DELFI.

"Потому что президент, как глава страны, представляющий Литовское государство в мире, убеждает своих партнеров в том, что и Россия, и Беларусь являются агрессорами и что санкции на международном уровне должны применяться в равной степени к обоим агрессорам. В связи с этим такой же принцип должен соблюдаться и в национальном законодательстве", - подчеркнул советник главы страны.

Во вторник Сейм принял ограничительные меры в отношении граждан России и Беларуси. За проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, воздержались 34 депутата. И все же Сейм решил отказаться от ограничений, связанных с предоставлением гражданства гражданам России и Беларуси.