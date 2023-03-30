Последнее обновление: 30.03.2023 12:55

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение ввести против России санкции, соответствующие десятому пакету экономических ограничений Европейского Союза - они вступили в силу с вечера 29 марта. Об этом говорится в сообщении швейцарских властей.

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России в ответ на агрессию против Украины 25 февраля, и уже 1 марта департамент экономики, образования и исследований Швейцарии в пределах своей компетенции добавил в санкционный список около 120 физических и юридических лиц РФ.

Нынешним решением Федеральный совет Швейцарии присоединяется к остальным мерам десятого пакета санкций. Они предусматривают запрет гражданам России входить в состав руководящих органов компаний, управляющих объектами критической инфраструктуры, а также дальнейшие санкции в отношении товаров.

В частности, вводятся новые запреты и ограничения на различные виды экспорта, в частности товары двойного назначения, оборонного и промышленного секторов, а также товары, используемые в авиационной и аэрокосмической отраслях.

Отдельно швейцарские власти решили разрешить перевод средств физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции, если это будет признано необходимым для защиты интересов Швейцарии. Этот шаг вызвала необходимость предотвратить попадание акций двух швейцарских компаний, Sulzer и medmix AG, в собственность двух российских банков, находящихся под санкциями.

Швейцария ранее последовательно присоединялась ко всем санкциям Европейского Союза против России, объясняя, что это не противоречит принципу ее нейтралитета.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование