Германия выделит дополнительные 12 млрд евро на военную помощь Украине

Бюджетный комитет Бундестага в среду одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении дополнительных 12 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

Дополнительное финансирование предусматривает 3,2 миллиарда евро, которые будут выплачены в 2023 году, и кредитные линии на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 миллиарда евро.

"Благодаря этим деньгам Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

Как сообщалось, немецкая армия сможет начать тратить эти деньги уже в этом году, часть средств выделят на последующие годы. Точно неизвестно, как и на какой временной промежуток распределят эти 12 миллиардов евро.

По данным немецкого МИД, с начала войны правительство Германии выделило более 14,2 миллиарда евро на поддержку Украины, из них на военную помощь Киеву - 3 миллиарда евро.