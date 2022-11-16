Последнее обновление: 16.11.2022 18:00

Германия дает Украине €1 млн неотложной помощи после ракетных атак

Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи в ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщило в Твиттере посольство Германии в Украине.

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как сообщалось, из-за масштабной ракетной атаки 15 ноября поражению подверглись более 30 объектов инфраструктуры.



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