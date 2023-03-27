Последнее обновление: 27.03.2023 17:59

Посольство Зимбабве в Беларуси официально запустили в работу

В Беларуси начинает официальную работу посольство Зимбабве. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

"Очевидно, что достигнутые ... прорывные договоренности позволят вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. Одной из таких договоренностей было открытие посольства Республики Зимбабве в Республике Беларусь. Все формальности завершены, и сегодня мы можем официально объявить о начале его работы", - заявил Алейник, которого цитирует пресс-служба МИД.



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