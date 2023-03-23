Власти Беларуси приговорили журналиста президентского пула к 3 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего сотрудника телеканала ОНТ и экс-руководителя президентского пула Дмитрия Семченко к трем годам колонии общего режима.

Семченко признан виновным в возбуждении социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (ч.1 ст.130 УК РБ).

В августе 2020 года Семченко уволился с телеканала ОНТ в ответ на жесткое обращение силовиков с участниками начавшихся после выборов акций протестов.

По версии следствия, он с 2020 по 2022 год трижды разместил во "ВКонтакте" и Instagram публикации, "направленные на то, чтобы сформировать у общества негативное отношение к правоохранительным органам, военнослужащим, а также представителям государственной власти.

В суде Семченко признал себя виновным, но добавил, что никогда не призывал к насилию, а выступал за диалог.