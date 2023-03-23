США запустят стратегический диалог с демократическим движением Беларуси

Администрация Соединенных Штатов намерена к концу 2023 года запустить стратегический диалог с демократическим движением и гражданским обществом Беларуси.

Об этом сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в среду в Вашингтоне на встрече со Светланой Тихановской.

"Шерман рассказала Тихановской о намерении Соединенных Штатов запустить всеобъемлющий стратегический диалог с белорусским демократическим движением и гражданским обществом, начиная с конца 2023 года. Шерман и Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся ситуацией вокруг Беларуси, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов", - сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в распространенном письменном заявлении по итогам встречи, передает ТАСС.

В ходе встречи Шерман также выразила неизменную приверженность США поддержке стремления белорусов к демократическому, суверенному, и стабильному будущему для Беларуси.