КГБ Беларуси сообщил о ликвидации проникшего в страну террориста

Бойцы спецподразделения "А" КГБ Беларуси ликвидировали иностранного гражданина «Л», который, как утверждает, ведомство, проник на территорию страны для совершения теракта.

«В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в г.Гродно по улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л», - сообщило ведомство в воскресенье.

«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа "А", - заявили в ведомстве, отметив, что никто из оперативников при этом не пострадал.

«Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали», - подчеркивается в сообщении.

В дополнение к сюжету КГБ сообщил, что совместно с другими силовыми ведомствами проводит «неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».

До сообщения КГБ в местных telegram-каналах появилась информация о стрельбе и взрывах в Гродно в районе улиц Курчатова и Врублевского. Сообщалось, что в район событий на «бусике» прибыли с десяток силовиков, которые по итогу кого-то забрали с собой.

Означает ли упомянутая КГБ «ликвидация» ликвидацию в прямом смысле или все-таки задержание, ведомство не уточнило.