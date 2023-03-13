Лукашенко оценил свой визит в Иран в потенциальные $100 млн

Лукашенко заявил о преодолении паузы в отношениях с Ираном и оценил достигнутые в ходе его визита в эту страну договоренности в потенциальные $100 млн.

"В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн", - заявил Лукашенко по итогам переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день. И однозначно определили с президентом Ирана, что была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы успешно преодолели эту паузу», - также сказал он.

"Мы едины во мнении…, что санкции - это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время", - заключил Лукашенко.

По итогам переговоров в Тегеране была подписана дорожная карта сотрудничества между странами на 2023-2026 годы, которая предусматривает сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Еще были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, протокол о поправках в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, а также меморандумы о взаимопонимании между минкультами, госстандартами и т.д.