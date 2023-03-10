Посол Украины: Не было бы войны – не летали бы ракеты

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, комментируя относительно недавнюю историю с прилетом украинской ракеты С-300 в Беларусь, заявил, что ракеты бы не летали, если бы не было войны.

«Меня вызвали в МИД. Действительно, этот прилет был зафиксирован недалеко от границы с Украиной. Но мой ответ был таков: "Если бы не было российских обстрелов и войны, поддерживаемой Беларусью, то ракеты никуда бы не летали". Я ответ предоставил, принял информацию к сведению, направил ее в Киев. Больше развития не было», - сообщил дипломат в интервью Liga.net.

«Я удивляюсь, когда они (белорусские власти – ред.) начинают поднимать шум. А чего вы удивляетесь? Сколько ракет вы запустили? Они это понимают, принимают во внимание, хотя и считают, что это наша провокация или еще что-то. Но моя позиция: не было бы войны – не летали бы ракеты. Лучше давите на Путина, чтобы он ее остановил», - подчеркнул Кизим.

«Мы фиксируем ракетные обстрелы с самого начала. Это наша функция – фиксировать и официально сообщать. Чтобы потом не было вопросов, что мы не сообщали об атаках на Украину с территории Беларуси. Последними были дроны в октябре 2022 года. А последняя ракетная атака была в сентябре. Тогда было две-четыре ракеты воздушного базирования. Кажется, Х-101. Все это есть в официальных нотах. Когда будем говорить после победы, то у нас есть что предъявить Беларуси», - заключил дипломат.

Он также не сомневается в том, что Беларусь продолжит оказывать России поддержку в войне с Украиной.

«Я думаю, союзное государство России и Беларуси будет укрепляться. В ближайшее время вряд ли можно ожидать каких-либо изменений позиции Беларуси. Вопрос – что они еще могут поставить, какие здесь запасы. Но инфраструктура будет предоставляться – это 100%. Оружие, которое Россия может использовать на фронте, также 100% будет предоставляться. Вопрос – какого качества и что это за оружие, нужно ли оно россиянам", - сказал Кизим.

«Еще у них есть общая группировка войск. Постоянно идет обмен, продолжаются чуть ли не в 45-й раз совместные учения. Но общая группировка войск – не новая история. По договору (2000 года. – Ред.), туда входят все ВС Беларуси и Западный военный округ РФ», - констатировал он.