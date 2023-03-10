Власти Беларуси приговорили Наталью Дулину к 3,5 годам лишения свободы

Бывший доцент кафедры итальянского языка МГУ Наталья Дулина приговорена к 3,5 годам лишения свободы.

Власти обвинили Дулину по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч.1 ст. 361-4 (Содействие экстремистской деятельности) УК РБ.

Суд над Дулиной прошел за закрытыми дверями, сообщают белорусские медиа.

Наталья Дулина - член Координационного совета. Она поддержала забастовку и студенческие протесты после фальсификации выборов в августе 2020 года.