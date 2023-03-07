Продажи новых авто в Беларуси в феврале 2023 года упали на 69,5%

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале 2023 года составили 945 штуки упали на 2148 авто или 69,45% к февралю 2022 года.

По сравнению с январем текущего года продажи новых авто в феврале выросли на 25%, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

«Если говорить о суммарных продажах новых легковых машин в первые месяцы 2023 года, то в период январь-февраль они составили 1701 автомобиль, что на 3662 единицы меньше, чем было продано за аналогичный период в 2022 году», - сообщил исполнительный директор автохолдинга Атлант‐М Сергей Самойло.

Лидером продаж новых легковых авто в РБ выступает марка Geely, который удалось в феврале продать 658 экземпляров. На втором месте – новые LADA, на третьем – Audi.

«Несмотря на то, что в феврале доля Geely на рынке новых легковых автомобилей снизилась с 71,8% до 69,6%, китайско-белорусский бренд по-прежнему делает основные объемы продаж в Республике Беларусь. Количество активных игроков на рынке новых легковых автомобилей по-прежнему оставляет желать лучшего. Если в январе новые легковые машины белорусам продавали 11 автомобильных брендов, то в феврале их стало на один меньше», - отметил Самойло.