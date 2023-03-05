Лукашенко требует нарастить сборку автомобилей Geely до 60 тыс. авто в год

Лукашенко потребовал от чиновников выйти на «производство» до 60 тыс. автомобилей Geely в год, сообщил первый вице-премьер РБ Николай Снопков в субботу в эфире госТВ.

По его словам, есть "железная договоренность" с руководством Китая о том, что в Беларуси будет собираться 37 тыс. автомобилей Geely в год.

Однако, сказал Снопков, Лукашенко поставил задачу выйти на производство до 60 тыс. автомобилей Geely в год.

Он сообщил, что есть «ряд договоренностей о развитии, во-первых, локализации Geely с тем, чтобы мы здесь производили как можно больше технологических процессов», уточнив, что на данном этапе речь идет о "крупноузловой сборке, а затем и о углубленной локализации производства электроавтомобилей-пикапов, бюджетных, городских мини-электромобилей, электромобилей-грузовиков небольшой тоннажности".