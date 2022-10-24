Закон о едином полисе ОСАГО для России и Беларуси может появиться до конца года

Модельный закон о едином полисе ОСАГО и порядке оформления дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на территории Беларуси и России может быть принят до конца 2022 года.

"Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять Парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году", -сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Пинский в конце прошлой недели, передает Интерфакс.

На примере работы с ОСАГО тестируется в целом система взаимодействия госорганов двух стран, подчеркнул депутат.

"Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Беларуси на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств, и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Беларуси", - добавил он.