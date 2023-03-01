Последнее обновление: 01.03.2023 17:59

Власти РБ разрешили безвизовый въезд для поляков во всех пунктах пропуска

Безвизовый въезд в Беларусь для граждан Польши будет разрешен во всех пунктах пропуска. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС. Нововведение будет действовать с 00 часов 2 марта по 31 декабря включительно», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее граждане Польши могли въехать в Беларусь без визы только на белорусско-польском участке границы.



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