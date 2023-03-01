В парламент Грузии внесли оппозиционный проект о защите от влияния России

Партия "За Грузию" бывшего премьера Грузии Георгия Гахарии, отколовшаяся от правящей "Грузинской мечты", внесла в парламент проект о защите страны от влияния России. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Целью проекта "О защите от влияния страны-оккупанта - РФ" называют выявление источников скрытого влияния России, действий против интересов Грузии и лиц, которые этим занимаются.

Депутаты партии также жестко раскритиковали проекты законов об "иноагентах", заявив, что они задуманы как удар по стратегическим партнерам Грузии и сотрудничающим с ними общественным организациям и что правящая партия пытается изменить внешнеполитический курс Грузии.

Напомним, партию "За Грузию" образовали депутаты, которые в 2021 году вышли из состава "Грузинской мечты" - всего 6 депутатов. "Грузинская мечта" сохраняет большинство в законодательном органе и оппозиционные проекты фактически не имеют шансов.