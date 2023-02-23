Последнее обновление: 23.02.2023 18:24

Рекордное число белорусов попросили и получили убежище в ЕС в 2022 году

Белорусы подали в Евросоюзе 5051 заявку на предоставление им международной защиты, сообщает Агентство ЕС по вопросам убежища.

В 2021-м таких заявлений было 3817, в 2020-м - 1193.

Резкий рост числа беженцев из Беларуси начался после 2020 года. До этого, начиная с 2014 года ежегодно убежища в ЕС просили 800-900 белорусов.

В прошлом году по делам белорусов приняли 4436 решений: статус беженца получили 423 человека, а международную дополнительную защиту - 3501 человек (разница есть в социальных гарантиях и выплатах, в праве на работу). Отказано в 512 случаях.

Сейчас, по данным Агентства, рассматриваются 2018 обращений от белорусов.

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