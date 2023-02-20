ЕАБР прочит Беларуси рост инфляции ближе к концу 23 года

Дальнейшее замедление инфляции в Беларуси до 12,0% в январе с 12,8% в декабре (в годовом выражении) эксперты ЕАБР объяснили продолжающимся влиянием госрегулированием на цены и низким потребительским спросом.

«Годовая инфляция в стране продолжила снижаться под влиянием эффектов контроля за ценами и слабого потребительского спроса. Ожидается дальнейшее замедление годового темпа роста цен. Во втором квартале показатель может снизиться до уровней ниже 4% г/г.», - говорится в еженедельном комментарии банка.

«Вместе с тем к концу года годовая инфляция, скорее всего, ускорится на фоне восстановления внутреннего спроса и исчерпания дезинфляционного влияния ценового регулирования. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - подчеркивают эксперты.