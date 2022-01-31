Нацбанк РБ надеется усмирить инфляцию до уровня «вблизи 6%»

Нацбанк Беларуси ожидает замедления инфляции во второй половине этого года, сообщил глава НБ РБ Павел Каллаур после доклада у Лукашенко.

"В мире ожидается, что инфляция будет снижаться к концу текущего года. Этого ожидают практически все центральные банки. Мы тоже ожидаем существенного замедления инфляции, и наша цель, она уже была озвучена, - вблизи 6%. Есть все основания полагать, что общими усилиями мы сможем обеспечить тот уровень, который запланирован", - сказал Каллаур, которого цитирует БелТА.

"К концу года будем стремиться, чтобы инфляция была вблизи 6%. Скажу, что это непросто, поскольку есть импортированная инфляция. В мире все страны, и наши соседи, переживают этот неприятный период инфляции. В некоторых странах - рекорды 30-летней давности. Центробанки сейчас будут принимать меры по ужесточению своей политики", - добавил он.